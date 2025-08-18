Dupla sertaneja se pronuncia após caminhão atropelar seis pessoas

Após o show da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, um caminhão-baú que transportava equipamentos da apresentação atropelou ao menos seis pessoas nas imediações do Espaço de Eventos Dorival José da Silva, em Itaberaí. O motorista teria sofrido um mal súbito e perdido o controle do veículo, atingindo parte da estrutura de banheiros químicos montada para o evento.

O Corpo de Bombeiros confirmou que seis pessoas foram impactadas pelo acidente. Quatro delas precisaram ser encaminhadas ao hospital com suspeita de fraturas, enquanto outras duas receberam atendimento no local e foram liberadas. O motorista, identificado como funcionário da equipe de apoio dos artistas, também recebeu socorro imediato. Segundo informações médicas, ele sofreu um princípio de infarto e, apesar do susto, segue em recuperação.

Ainda durante a madrugada, a dupla sertaneja se manifestou oficialmente nas redes sociais. “A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais”, diz a nota publicada no Instagram dos artistas.

Em outro trecho, os cantores reforçaram que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo, e que já prestou esclarecimentos às autoridades. “O motorista foi socorrido, diagnosticado com princípio de infarto e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades.”

Os sertanejos também destacaram que estão ao lado dos feridos e suas famílias. “Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo apoio necessário”, encerraram no comunicado.