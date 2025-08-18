Justiça encerra briga entre Jojo Todynho e vizinha

A disputa judicial entre Jojo Todynho e sua vizinha, Amanda Fróes, terminou de forma inesperada e deixou quem acompanhava o caso sem respostas sobre quem estava, de fato, com a razão. A Justiça bateu o martelo e extinguiu a ação movida contra a cantora sem julgamento do mérito, encerrando oficialmente o processo.

Amanda Fróes pedia uma indenização de R$ 50 mil alegando ter sido vítima de ofensas graves feitas pela funkeira após uma entrevista concedida à coluna de Fábia Oliveira. Jojo Todynho, no entanto, não precisará pagar nada: a audiência decisiva, realizada no dia 12, contou apenas com a presença da artista e seu advogado. Amanda, que alegou estar fora do país, não compareceu — e esse detalhe foi suficiente para pôr um ponto final na briga.

Antes desse desfecho, Amanda tentou adiar a audiência três vezes, pedindo até para participar por videoconferência. As solicitações, porém, foram negadas, o que abriu caminho para que a ação fosse extinta pelo juizado especial. O motivo jurídico é claro: a ausência do autor em audiência leva automaticamente ao fim do processo.

Toda a polêmica começou meses atrás, quando Amanda declarou que não fazia questão de cumprimentar Jojo pelos corredores do condomínio e criticou as falas da cantora sobre a comunidade LGBT. A resposta de Jojo foi explosiva: a vizinha relatou ter sido chamada de “vagabunda” e “demônia”, o que deu origem à ação.

Na Justiça, Amanda sustentou que a cantora usou sua popularidade para humilhá-la diante de milhões de seguidores, em um episódio que, segundo ela, comprometeu sua dignidade e identidade de gênero. Já Jojo sempre negou qualquer intenção preconceituosa e enfrentou o processo com firmeza.



