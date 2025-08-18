InícioColunistas#Fabiano Moraes
Que situação!

Joelma reage após fã subir ao palco e tentar criticá-la em show

Cantora viveu momento inesperado durante apresentação no Amazonas e surpreendeu com sua resposta

Joelma - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Durante o Festival Folclórico de Silves, no Amazonas, a cantora Joelma viveu um episódio inusitado que chamou atenção do público e repercutiu nas redes sociais. Uma fã conseguiu subir ao palco e, em vez de apenas aproveitar o momento ao lado da artista, tentou lançar uma crítica em pleno show.

Com microfone em mãos, a admiradora não teve tempo de concluir a fala. Joelma, rápida e firme, tomou de volta o microfone e seguiu com o espetáculo sem deixar que o clima pesasse. “Ela não largava não, gente. E vamos dançar!”, disse a cantora, arrancando risos e aplausos da plateia.

O momento aconteceu justamente durante a tradicional interação da artista com o público, em que fãs são convidados a subir ao palco para dançar com ela e o balé. Desta vez, seis pessoas tiveram a oportunidade de participar, mas uma delas decidiu agir de forma inesperada, o que poderia ter estragado a apresentação.

Mas Joelma não deixou que o imprevisto roubasse o brilho da noite. Com jogo de cintura, manteve a energia lá em cima e conduziu o show como se nada tivesse acontecido, reforçando o profissionalismo que a consagrou ao longo de sua carreira.


FM

Fabiano Moraes

    Por Fabiano Moraes
    postado em 18/08/2025 10:40 / atualizado em 18/08/2025 10:48
