Mãe de Neymar curte post sobre aniversário de Bruna Marquezine

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., voltou a movimentar as redes sociais no último domingo (17) ao curtir uma publicação sobre Bruna Marquezine, ex-namorada de seu filho, justamente no fim de semana em que a atriz comemorou seus 30 anos em uma festa grandiosa no Rio de Janeiro.

O gesto repercutiu porque a curtida foi em um álbum compartilhado por Thiaguinho, responsável pela animação da noite especial de Bruna. O cantor publicou registros do ensaio e da apresentação no evento, destacando a forte amizade que mantém com a atriz. Entre os cliques, a aniversariante aparece radiante, celebrando a chegada da nova década ao lado de amigos e artistas renomados.

Nos comentários, internautas não deixaram passar a interação de Nadine. Muitos interpretaram o ato como um sinal de carinho e respeito pelo passado de Bruna na família Neymar. “Bruna fez parte da vida deles durante anos, é normal que continuem gostando dela”, disse um seguidor. Outros encararam a situação com leveza: “Não é porque é ex que não pode existir amizade”, escreveu um fã, enquanto outro brincou: “Povo tudo precisando de terapia, eu hein”.

A festa de Bruna Marquezine, realizada na histórica Ilha Fiscal, foi marcada por glamour e grandes nomes da cena artística. Thiaguinho emocionou a atriz e os convidados ao cantar durante a celebração e fez questão de homenageá-la publicamente. “Minha ‘filha’ fez 30 anos… E adivinha quem ela escolheu pra cantar na festa? O ‘Papai’ aqui!”, escreveu o cantor, declarando o orgulho e a admiração pela trajetória da atriz.

As palavras do músico reforçaram a emoção do momento: “Tenho orgulho imenso da mulher que você se tornou: forte, doce, iluminada e com um talento que o mundo inteiro admira. Mas, acima de tudo, tenho orgulho da pessoa linda que você é por dentro. Te amo infinito, minha filha!”.



