Filho de Neymar envia mensagem emocionante após goleada do Santos

O Santos viveu um dos dias mais sombrios de sua história no último domingo (17/8). Jogando no Morumbis, em São Paulo, o time sofreu uma derrota avassaladora de 6 a 0 para o Vasco, resultado que deixou Neymar, aos 33 anos, em lágrimas ao deixar o gramado. A goleada entrou para a história como o revés mais doloroso da carreira do craque.

Mas o drama, que já repercutia pelo placar elástico, ganhou uma dimensão ainda mais íntima quando Neymar compartilhou nas redes sociais uma mensagem enviada por seu filho, Davi Lucca. Aos 13 anos, o adolescente surpreendeu os seguidores com um texto cheio de maturidade e emoção, oferecendo ao pai palavras de apoio em um dos momentos mais delicados de sua trajetória.

“Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que, nesses momentos difíceis, quando ninguém estiver do seu lado, eu sempre estarei aqui para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias em que você chora, quero que saiba que eu te amo muito. […] Nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, e sim como motivação para sempre ser melhor do que ontem”, escreveu Davi, emocionando torcedores e internautas.

Comovido, Neymar respondeu publicamente: “Te amo, meu pequeno… papai vai se reerguer”. A troca de mensagens rapidamente viralizou, transformando a dura noite do atacante em um retrato de afeto entre pai e filho.

Ainda no campo, o camisa 10 não conseguiu disfarçar a frustração. “É um sentimento de muita vergonha. Eu nunca tinha passado por isso na vida. Infelizmente, aconteceu. O choro foi de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, foi uma m***, essa é a realidade”, desabafou diante das câmeras.

A derrota também abalou a comissão técnica. O treinador Cléber Xavier foi demitido ainda nos vestiários, após a goleada histórica. Com apenas 21 pontos no Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a 15ª posição na tabela e vê a pressão aumentar a cada rodada.

Para completar o drama, Neymar desfalcará o Peixe no próximo jogo contra o Bahia, no domingo (24/8), em Salvador, após receber o terceiro cartão amarelo por reclamação. Uma ausência que pode pesar ainda mais na luta do clube contra a crise.