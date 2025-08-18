Bailarina é demitida após rumores de affair com Zé Felipe

A bailarina Karol Gerez, de 27 anos, confirmou neste domingo (17) que foi dispensada do balé de Zé Felipe, poucos meses depois de ter sido envolvida em rumores de um suposto affair com o sertanejo, boatos que ela sempre negou publicamente. A revelação aconteceu em suas redes sociais, após questionamentos de seguidores que notaram sua ausência nas últimas apresentações.

“Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouco que tivemos com eles. É o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer”, declarou. Em seguida, Karol fez questão de reforçar que não há mistério sobre a decisão: “Só para vocês não ficarem deduzindo coisa: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então, tô aqui para confirmar para vocês não ficarem nesse achismo. Aconteceu e tá tudo certo.”

A saída acontece em meio a lembranças de uma turbulência recente. Em junho, Karol foi alvo de uma onda de comentários maldosos após ser apontada como pivô da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Na época, ela desmentiu categoricamente a suposta relação com o cantor e afirmou que os rumores passaram a afetar até sua família, que chegou a receber mensagens ofensivas.

Apesar das negativas, o episódio marcou a imagem da bailarina, que agora se vê afastada do balé e de uma das turnês mais badaladas do sertanejo. A demissão levantou questionamentos entre os fãs, mas Karol prefere adotar o silêncio estratégico, sem entrar em detalhes sobre os motivos que levaram ao desligamento.