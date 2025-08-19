Legião Urbana reage e notifica Zema por uso político de clássico da banda

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi notificado extrajudicialmente pela banda Legião Urbana após utilizar a canção “Que País É Este” em seu evento de pré-campanha à Presidência da República. O clássico, eternizado por Renato Russo em 1987, foi reproduzido em uma publicação oficial no Instagram do político sem autorização dos herdeiros.

O aviso jurídico, enviado ao diretório estadual do partido Novo, exige que Zema e a sigla interrompam imediatamente qualquer uso da obra, seja em publicações digitais ou em futuros atos políticos. A família de Renato Russo considera a atitude uma violação de direitos autorais e aponta que a repercussão negativa nas redes sociais só reforça o peso da infração.

A situação tomou ainda mais força após a manifestação de Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo e responsável pela preservação do legado do artista. Sem poupar críticas, ele classificou o episódio como “uma afronta aos direitos autorais” e garantiu que, mesmo com um pedido formal, a liberação jamais seria concedida. “Nós temos o mesmo posicionamento que o meu pai tinha, principalmente com relação ao uso político por parte da extrema direita, porque é uma música contra a extrema direita, contra a ditadura”, declarou ao jornal Folha de S. Paulo.

Vale lembrar que “Que País É Este” é um dos maiores hinos da Legião Urbana, eternizado por versos de contestação às falhas políticas e sociais do Brasil, como o famoso trecho: “Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado / Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação.” Não por acaso, a escolha da canção em um evento político causou incômodo imediato entre fãs e admiradores do legado de Renato Russo.

Essa não é a primeira vez que Giuliano Manfredini reage contra o uso político da obra. Ainda em 2024, ele acionou a ByteDance, dona do TikTok, para remover vídeos de apoiadores de Jair Bolsonaro que utilizavam o mesmo clássico da banda em contextos eleitorais.

Até o momento, nem Romeu Zema nem o partido Novo se pronunciaram sobre a notificação.