Relatório revela que mãe de Kamylinha apoiava vídeos com Hytalo Santos

Um relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), datado de 2021 envolvendo o influenciador Hytalo Santos e a adolescente Kamylinha é obtido pelo portal LeoDias, mostra que a mãe da menina, Francisca Maria, não apenas autorizava como também incentivava as gravações da filha com o influenciador, que hoje está preso sob acusações gravíssimas.

O documento, elaborado quando Kamila tinha apenas 12 anos, deixa claro que Francisca não via problema algum na relação da filha com Hytalo, apesar dos alertas feitos pelos profissionais sobre os riscos da superexposição precoce. A mãe chegou a declarar que não recebia nenhum valor em troca do conteúdo, apenas presentes ocasionais, como celulares, e reforçou que acreditava que a convivência com o influenciador fazia bem à menina.

“Infelizmente, a mãe não percebia que aquela relação colocava a filha em uma posição de vulnerabilidade”, registrou o relatório, que ainda apontava a figura de Hytalo como um “guru” para Kamylinha, alguém capaz de realizar sonhos e oferecer a ela um mundo de fama e visibilidade. O texto recomendava acompanhamento psicológico e orientações claras aos pais sobre responsabilidades parentais, mas, apesar dos alertas, o caso foi arquivado sem maiores providências.

Outro ponto registrado no relatório é que Francisca teria relatado uma melhora no comportamento da filha após a aproximação com Hytalo, contrastando com momentos em que a menina apresentava atitudes “agressivas” e precisou de acompanhamento especializado. Essa narrativa, no entanto, reforça o quanto a adolescente passou a ver no influenciador uma espécie de referência emocional e até paternal, situação considerada preocupante pelos técnicos do CREAS.

Agora, quase quatro anos depois, o documento volta à tona em um momento de enorme repercussão. Hytalo Santos está detido desde a última sexta-feira (15/8), acusado de tráfico de pessoas, exploração e exposição de menores de idade. Preso ao lado do marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, o influenciador foi transferido nesta segunda-feira (18/8) para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo. A defesa já havia solicitado um habeas corpus, negado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.