Bruna Biancardi apaga foto de Helena e gera mistério nas redes sociais

Bruna Biancardi publicou e apagou, segunda-feira (18/8), uma foto da filha. A influenciadora, que vive um relacionamento com Neymar, compartilhou em seus stories um registro raro da Mavie ao lado da irmã Helena durante um lanche. A imagem, no entanto, foi deletada pouco tempo depois, sem qualquer explicação.

O gesto bastou para gerar especulações. Nas redes sociais, fãs e curiosos passaram a questionar a razão da exclusão repentina. “Apagou porque a mãe tem que autorizar”, escreveu um internauta em uma página de celebridades. Outro opinou: “Porque, infelizmente, algumas pessoas doentes infernizam a vida dessas crianças! As duas são lindas e amadas!”. Já um terceiro aconselhou: “Se fosse ela, nem postava. As pessoas estão muito doentes!”.

Enquanto lida com a repercussão do clique misterioso, Bruna também enfrenta uma batalha judicial de grandes proporções. A influenciadora acusa o proprietário da mansão onde morava, em Cotia (SP), de manter câmeras internas ativas sem o seu conhecimento, além de se aproveitar do vínculo com Neymar para fazer pedidos de fotos ao casal. Segundo documentos obtidos pelo portal LeoDias, o dono da casa teria usado gravações para acusá-la de descumprir cláusulas contratuais, entre elas a presença de animais no imóvel, alugado por cerca de R$ 41 mil por mês.

A defesa de Bruna sustenta ainda que o locador continuou acessando as filmagens mesmo após afirmar que havia removido o aplicativo de monitoramento. O conflito se intensificou quando, durante a entrega de uma intimação judicial, a influenciadora disse ter sido alvo de insultos por parte da esposa do proprietário.

Diante da sequência de problemas, Bruna deixou o imóvel e agora move uma ação para reaver R$ 139,6 mil pagos como caução, além de pedir uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.

Em meio às disputas judiciais e à vida sob constante vigilância pública, a exclusão da foto reacende o debate sobre os limites da exposição de crianças nas redes sociais, especialmente quando envolvem famílias conhecidas. O mistério sobre a decisão de Bruna, por enquanto, permanece sem resposta, mas o episódio mostra mais uma vez como cada gesto da influenciadora é acompanhado de perto por milhões de olhares.