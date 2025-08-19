Paola Carosella fala pela 1ª vez sobre rumores de romance com Fogaça

Paola Carosella quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre os boatos do suposto romance com Henrique Fogaça. A chef de cozinha, conhecida por sua personalidade marcante, deu uma resposta direta durante entrevista ao programa De Frente Com Blogueirinha, no YouTube, nesta segunda-feira (18/8).

As especulações não surgiram do nada. Vídeos com interações entre os dois viralizaram e reacenderam a torcida de fãs pelo casal, apelidados de “shippers”, que desde 2014, quando ambos eram jurados do MasterChef Brasil, alimentam fantasias sobre uma possível relação. A pressão das redes sociais fez crescer ainda mais o burburinho em torno da amizade entre Paola e Fogaça.

Paola Carosella sobre ter tido um caso com Fogaça: "Deixa o povo imaginar..." ???? #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/qnqAM37KQ0 — POPTime (@siteptbr) August 18, 2025

“Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar, que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, disse Paola, em tom divertido, sem evitar a polêmica. Ela ainda provocou os fãs ao completar: “Tem que alimentar a fantasia das pessoas porque a gente precisa”.

Mas quando o assunto ficou sério, a chef não deixou espaço para dúvidas. Ao ser questionada diretamente se estava namorando Fogaça, ela foi categórica: “Não!”. Pressionada sobre um possível envolvimento no passado, Paola reafirmou a negativa e deixou claro que a relação sempre foi apenas profissional e de amizade.

Apesar das fantasias do público, a chef ressaltou que os dois seguem caminhos distintos e estão em relacionamentos sólidos, afastando qualquer possibilidade de romance. Ainda assim, a entrevista só fez aumentar o interesse do público, que continua especulando e compartilhando momentos antigos dos dois nas redes sociais.