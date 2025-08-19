Zé Felipe se encanta com Ana Castela em show e reação surpreende fãs

O encontro entre Zé Felipe e Ana Castela no último domingo (17/8), em Buritama, interior de São Paulo, deu o que falar. O filho de Leonardo acompanhou a apresentação da boiadeira e acabou protagonizando uma cena que viralizou e aumentou ainda mais os rumores de romance entre os dois.

Enquanto Ana Castela dançava no palco ao som de “Porsche Azul”, hit de Zé Felipe, o cantor parecia hipnotizado, apenas observando cada movimento da artista. A reação dela foi imediata: “Faz alguma!”, disparou, arrancando risadas do público. Sem perder o clima de descontração, Zé respondeu: “Uai, tô te olhando”. Ana insistiu: “Vamos fazer alguma coisa”. O sertanejo, por sua vez, manteve o tom leve: “Tô vendo o povo, tô vendo você”.

A química entre os dois não parou por aí. Juntos, eles entoaram “Só Tem Eu” e, novamente, Zé Felipe ficou paralisado, arrancando outra provocação de Ana: “Eu acho que o TDAH dele está forte”. O cantor concordou na mesma hora: “Ah, é. Tá forte!”. Em seguida, os dois embalaram “Evidências” e levaram o público ao delírio. O clima esquentou ainda mais quando a plateia começou a gritar em coro: “Beija, beija, beija”, deixando os artistas visivelmente constrangidos.

A apresentação, que terminou com momentos de pura sintonia entre os cantores, acontece em meio às especulações sobre um possível affair. Como revelou o portal LeoDias, Zé Felipe e Ana Castela estariam mais próximos desde junho e chegaram juntos à cidade do show. Apesar das negativas oficiais, a cumplicidade no palco só reforçou as suspeitas dos fãs de que algo a mais pode estar acontecendo fora dos holofotes.