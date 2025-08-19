"Fiquei em choque": Lauana Prado vive pânico em pouso de emergência

A manhã desta segunda-feira (18) foi marcada por tensão para Lauana Prado. A cantora sertaneja precisou enfrentar um pouso de emergência após a porta do avião em que viajava se abrir de forma inesperada poucos minutos depois da decolagem. O voo saiu de Anápolis, Goiás, e seguia para Sorocaba, em São Paulo, quando o incidente aconteceu, obrigando a aeronave a aterrissar em Goiânia.

Segundo Lauana, o susto foi enorme. Em uma live feita no Instagram, ela revelou como viveu os instantes de pânico a bordo. “Queria só dar um oi, estou aqui. Estou aqui, estou viva, estou bem. Graças a Deus, ninguém sofreu nada. Foi algo muito sobrenatural. Foi algo de Deus. Deus, mais uma vez, provando seu cuidado e sua fidelidade com a gente”, afirmou.

A sertaneja ainda contou que todos os voos da equipe sempre são realizados com documentação e revisões em dia, mas o motivo da abertura da porta de emergência continua sendo um mistério. “Acordei com um barulho muito alto, com a venda e quando eu via a porta aberta e o clarão, vocês podem imaginar o desespero que foi”, relatou, descrevendo os segundos que pareciam intermináveis.

Apesar do medo, Lauana fez questão de tranquilizar os fãs e garantir que ninguém saiu ferido. O episódio, no entanto, deixou marcado um dos momentos mais intensos da carreira da artista, que classificou a experiência como “sobrenatural”.