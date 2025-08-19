Fernanda Rodrigues revela volta de carcinoma e anuncia nova cirurgia

Fernanda Rodrigues revelou, em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (18), que o carcinoma basocelular voltou apenas um ano após a cirurgia de remoção. A atriz, que já havia compartilhado a vitória contra a doença em 2024, explicou que precisará enfrentar um novo procedimento cirúrgico.

No relato, Fernanda lembrou como tudo começou. “Tive uma manchinha na testa há um ano, minha mãe teve câncer de pele, meu cunhado e é uma coisa comum. Você descobre, tira e vida que segue. Tem que cuidar, tem tratamento, mas não é agressivo. Sou muito atenta, fui na minha dermato, tirei e vida seguiu, mas não sabia que dizer ‘me livrei de um carcinoma’ ia gerar tanta confusão”, disse a atriz.

Apesar da tranquilidade com que falou do assunto, Fernanda confirmou que voltará ao centro cirúrgico. “Eu conheço pessoas que já operaram cinco, seis vezes, e já tiraram. Preciso me cuidar e cada vez mais me proteger. Esses resquícios da vida do sol, eu vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo”, declarou.

A atriz aproveitou para fazer um alerta importante ao público, incentivando os fãs a estarem atentos aos sinais do corpo. “Se você sentir que tem uma coisinha diferente, uma manchinha, uma pintinha, uma ferida, uma coisa que não é comum ou que está aparecendo mais vezes ou some e volta. Se você puder e tiver oportunidade, fale com o seu médico, vá numa clínica, fale com a sua dermatologista ou vai no hospital. Enfim, ficar atento aos sinais diferentes do nosso corpo e agir rapidamente”, aconselhou.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o carcinoma basocelular representa cerca de 80% dos casos de câncer de pele não melanoma. A doença, que surge principalmente em áreas expostas ao sol como rosto, pescoço e peito, costuma atingir pessoas de pele clara após os 40 anos. Embora seja considerado o tipo menos agressivo, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações.



