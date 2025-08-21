Defesa de Hytalo Santos promete provas inéditas, mas nada apresenta

A defesa de Hytalo Santos e de seu marido, Israel Natan, deu, nesta quarta-feira (20), uma coletiva de imprensa que prometia abalar o rumo das investigações, os advogados anunciaram que apresentariam “provas inéditas” capazes de reforçar a tese de que a prisão do casal é ilegal. No entanto, ao final do encontro, nenhum documento foi exibido, o que deixou ainda mais questionamentos em torno do caso.

De acordo com os defensores, haveria bilhetes de companhias aéreas que comprovariam a rotina de viagens do casal a São Paulo. Mas quando questionados se existiam passagens de volta para a Paraíba, não souberam apresentar qualquer evidência. “O que não falta são argumentos de ordem técnica para convergir no sentido de que a prisão é ilegal. E é absurdo aquela decisão, porque a gente está lidando com uma decisão sem fundamentação judicial. Com a decisão de prisão preventiva, ela precisa demonstrar o risco concreto e ao que não foi atendido pelo juiz responsável pela decretação da prisão preventiva”, argumentou um dos advogados.

Eles também reforçaram que Hytalo e Israel estavam apenas de férias em Carapicuíba, na Grande São Paulo, negando qualquer intenção de deixar o país. Para a defesa, o convívio com outros influenciadores na região justificaria a presença do casal no local.

Outro ponto polêmico da coletiva foi o pedido de transferência dos dois para a Penitenciária de Tremembé, apelidada de “presídio dos famosos” por já ter recebido nomes como Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos e o ex-jogador Robinho. Segundo os advogados, o objetivo seria preservar a integridade física do casal. “Nós pedimos que ele aguardasse em Tremembé enquanto fosse definida essa questão, porque trata-se de uma questão um pouco mais complexa. A integridade física dele é o que nos preocupava, justamente por ele ser uma pessoa que está sofrendo uma situação muito grave, tem uma orientação sexual diversa da maioria da população carcerária. Então entendemos pertinente que isso fosse pedido ao juiz.”