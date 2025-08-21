Bia Miranda negocia acordo após acidente em SP; saiba o valor

Bia Miranda comentou o acidente de trânsito que protagonizou na última quarta-feira (20), em plena Avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos endereços mais movimentados e caros de São Paulo. A influenciadora contou que está em contato com o motorista do carro atingido e que já existe uma negociação em andamento.

Segundo o perfil Gossip do Dia, no Instagram, Bia relatou em um story, que depois foi apagado, que o dono do veículo preferiu ser indenizado em dinheiro. “O senhorzinho escolheu receber 60k ao invés do carro. Parece que é o valor do carro dele”, escreveu a ex-peoa, indicando que está disposta a resolver a situação fora da Justiça.

O acidente envolveu um Porsche 911 Carrera, avaliado em mais de R$ 1 milhão, que colidiu contra um Hyundai HB20 antes de bater violentamente em um poste. Testemunhas afirmaram que o carro em que Bia estava, ao lado do namorado Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade, perdendo o controle logo depois.

Gato Preto chegou a ser preso em flagrante ainda no local, mas acabou liberado poucas horas depois mediante pagamento de fiança. De acordo com o portal LeoDias, ele passou menos de três horas na delegacia de Pinheiros, na Zona Oeste da capital.