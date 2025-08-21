Ana Castela segue Poliana após aproximação em meio a rumores com Zé Felipe

Ana Castela e Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, finalmente deram o primeiro passo para uma aproximação pública. Tudo começou na última quarta-feira (20/8), quando Poliana decidiu seguir a sertaneja no Instagram. A atitude chamou atenção, já que Ana vem sendo apontada como um novo affair do cantor.

O detalhe que deixou os fãs em polvorosa é que a “Boiadeira” não demorou a retribuir o gesto. Minutos depois, Ana também passou a seguir Poliana, selando a troca de atenção e deixando no ar a possibilidade de que uma amizade esteja apenas começando.

Logo após a movimentação nas redes sociais, Poliana comentou que ainda não conhecia Ana Castela. Mas, diante da interação pública, a expectativa é de que esse laço possa se estreitar em breve, justamente em um momento em que os rumores sobre o romance entre Ana e Zé Felipe só aumentam.

Vale lembrar que a aproximação acontece pouco tempo depois de uma reviravolta na vida amorosa do cantor. Em maio deste ano, Zé anunciou o fim de seu casamento de cinco anos com Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.