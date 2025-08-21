Gisele Bündchen abre álbum de verão e mostra raros cliques com o caçula

Gisele Bündchen surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (21/8) ao compartilhar um álbum repleto de registros inéditos do seu verão nos Estados Unidos. A supermodelo, que costuma ser bastante reservada em relação à vida pessoal, abriu uma exceção e publicou momentos descontraídos ao lado dos filhos e do namorado, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

O álbum mostra que Gisele aproveitou intensamente a temporada “off”. Entre paisagens paradisíacas, passeios de barco e tardes de esportes como tênis e sinuca, a top ainda exibiu momentos de calma em estábulos de cavalo. “Obrigada, verão, você foi tão bom conosco”, escreveu na legenda, revelando sua gratidão pela temporada.

Mas o ponto alto da publicação ficou por conta dos cliques em família. Além dos filhos Benjamin Rein e Vivian Lake, de seu antigo casamento com Tom Brady, Gisele incluiu registros raríssimos do caçula, River, fruto da relação com Joaquim Valente. O bebê nasceu em fevereiro deste ano e desde então tem sido mantido longe dos holofotes.

Embora ainda preserve a identidade do pequeno, sem mostrar o rosto, a modelo não resistiu em dividir alguns detalhes delicados, como a mãozinha do bebê. A decisão de expor discretamente o caçula, mesmo sem revelar totalmente sua imagem, gerou forte repercussão, já que os fãs aguardavam ansiosos por novidades da vida íntima da estrela.