Gisele Bündchen abre álbum de verão e mostra raros cliques com o caçula

Supermodelo compartilha registros inéditos ao lado dos filhos e do namorado nos EUA

Gisele - (crédito: Reprodução/Instagram)
Gisele - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gisele Bündchen surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (21/8) ao compartilhar um álbum repleto de registros inéditos do seu verão nos Estados Unidos. A supermodelo, que costuma ser bastante reservada em relação à vida pessoal, abriu uma exceção e publicou momentos descontraídos ao lado dos filhos e do namorado, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

O álbum mostra que Gisele aproveitou intensamente a temporada “off”. Entre paisagens paradisíacas, passeios de barco e tardes de esportes como tênis e sinuca, a top ainda exibiu momentos de calma em estábulos de cavalo. “Obrigada, verão, você foi tão bom conosco”, escreveu na legenda, revelando sua gratidão pela temporada.

Mas o ponto alto da publicação ficou por conta dos cliques em família. Além dos filhos Benjamin Rein e Vivian Lake, de seu antigo casamento com Tom Brady, Gisele incluiu registros raríssimos do caçula, River, fruto da relação com Joaquim Valente. O bebê nasceu em fevereiro deste ano e desde então tem sido mantido longe dos holofotes.

Embora ainda preserve a identidade do pequeno, sem mostrar o rosto, a modelo não resistiu em dividir alguns detalhes delicados, como a mãozinha do bebê. A decisão de expor discretamente o caçula, mesmo sem revelar totalmente sua imagem, gerou forte repercussão, já que os fãs aguardavam ansiosos por novidades da vida íntima da estrela.

 

FM

Fabiano Moraes

    Por Fabiano Moraes
    postado em 21/08/2025 15:14
