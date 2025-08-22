Blogueirinha e Paola Carosella apagam entrevista e param de se seguir

Convidada da semana no programa “De Frente com Blogueirinha”, a chef argentina Paola Carosella, ex-jurada do “MasterChef Brasil”, não escondeu o desconforto com algumas perguntas feitas pela personagem de Bruno Matos. Dias depois do episódio, a entrevista desapareceu das redes sociais de ambas e o unfollow mútuo deixou claro que o clima não terminou bem.

Logo no início, a blogueirinha quis saber se Paola já teve a tentação de colocar veneno na comida de alguém de quem não gostava. A reação da chef foi séria. “Que horror! Eu não gosto de brincar com comida. Com a comida não se brinca. O único momento que eu fico séria e constrangida é quando alguém imagina se uma pessoa que tem a chance de fazer comida poderia fazer algo desse tipo”, disparou.

Em outro momento, a influenciadora tentou arrancar risadas ao questionar quem Paola preferia: Pelé ou Maradona. A chef reagiu com ironia: “Nossa, que original. Arrasou. Nunca ninguém me fez essa pergunta. A próxima é perguntar se prefiro Messi ou Neymar? Vocês arrasaram.”

Mas o ponto mais delicado veio quando a apresentadora trouxe à tona os rumores sobre um suposto romance entre Paola e o colega Henrique Fogaça, ainda jurado do “MasterChef Brasil”. O tema, já desgastado para os dois, voltou a circular nas redes nos dias anteriores à entrevista. “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, começou Paola, em tom de ironia, antes de negar qualquer envolvimento: “Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo.”