Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre suposta rivalidade com Nicole Bahls

Durante os bastidores do "Domingão com Huck", musa fitness decidiu por um fim nos boatos de treta com Nicole

Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls - (crédito: Reprodução/ Tv Globo)
 Durante os bastidores do quadro “Dança dos Famosos”, no programa “Domingão com Huck”, da Globo, Gracyanne Barbosa foi abordada pelo influenciador Álvaro, que não perdeu a chance de cutucar sobre a suposta rivalidade entre ela e Nicole Bahls.

Com bom humor, ela respondeu de imediato: “Só com você!”, arrancando gargalhadas de quem estava por perto. Na sequência, ao ser questionada diretamente sobre Nicole Bahls, Gracyanne foi categórica: “Claro que não!”, encerrando de vez a especulação.

A suposta rixa também foi tema de uma entrevista ao portal LeoDias. Em conversa com a repórter Monique Arruda, Gracyanne reafirmou que não há qualquer desentendimento e ressaltou a amizade de longa data com Nicole. Questionada pelo mesmo portal, a ex-Panicat respondeu apenas com um curto “não”, reforçando que não existe climão entre elas.

Sempre espontânea, a musa fitness aproveitou para brincar sobre uma “nova treta”, desta vez com a atriz Duda Santos. Em tom de piada, gravou um vídeo revelando o motivo inusitado do suposto desentendimento: “Vocês querem saber? É uma polêmica muito séria. Eu tenho uma briga com a Duda porque ela não quer ser blogueira. A gente quer saber o que ela faz quando não está ensaiando, interpretando. Não quer tirar foto comigo, treinar comigo”, disse, aos risos.

Apesar da leveza com que Gracyanne trata o assunto hoje, boatos sobre um mal-estar entre ela e Nicole circulam há mais de uma década. De acordo com o Jornal Extra, as duas teriam se afastado após rumores de que Gracyanne teria se envolvido com Marcelo Viana, empresário e ex-namorado de Nicole, que atualmente é presidente de honra da escola de samba União da Ilha, onde Gracyanne foi coroada rainha de bateria recentemente.

 

