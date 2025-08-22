Rodrigo Faro perde processo contra jornalista após polêmica com SBT

O apresentador Rodrigo Faro, que está participando da atual edição do "Dança dos Famosos", perdeu a ação que movia contra o jornalista Osvaldo Almeida Lyra Junior do SBT. A informação foi revelada pela coluna de Fábia Oliveira e expõe um capítulo delicado na vida do comunicador.

A disputa começou após a publicação de uma matéria em 2021, na qual o jornalista afirmou que Faro teria se recusado a fazer um teste de covid durante uma gravação no SBT. Incomodado com a repercussão, o apresentador entrou na Justiça pedindo uma indenização de R$ 15 mil e a remoção imediata da reportagem, alegando ter sido vítima de fake news.

Na defesa, Faro sustentou que não houve recusa, mas sim dispensa do exame, já que havia testado negativo no mesmo dia. A versão, no entanto, não sensibilizou a magistrada responsável pelo caso. Em decisão publicada no dia 1º de agosto, a juíza ressaltou que “a notícia não deve ser reprovada”. Para ela, mesmo sem comprovação plena de veracidade, não ficou configurada qualquer intenção de mentir ou falha grave na apuração jornalística.

A magistrada destacou que o texto de Osvaldo Almeida apenas relatou o fato de que Faro não realizou o exame ao chegar na emissora. Além disso, segundo ela, ele poderia ter solicitado uma retratação, mas não a remoção da matéria.