Filho de Gugu e Cariúcha trocam beijão na ‘Festa do João’ em SP

A festa de inauguração da “Festa do João”, promovida por João Silva, filho de Faustão, aconteceu na noite desta quinta-feira (21/8). Entre os convidados, o primogênito de Gugu Liberato, João Augusto, foi flagrado aos beijos com a apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando, em clima de romance.
O flagrante veio do influenciador Lucas Guimarães, que compartilhou o momento no Instagram, em um dos vídeos, o casal aparece trocando um beijão de língua. Visivelmente incomodada, Cariúcha chega a gritar “para!” e coloca a mão diante da câmera, enquanto João Augusto aparece com batom vermelho no lábio. Guimarães ainda escreveu em tom provocativo: “Ela entrega os outros e eu entrego ela”.
Em outro registro, os dois são vistos abraçando-se e dançando coladinhos. Mesmo sem confirmação oficial sobre o relacionamento, o vídeo viralizou em instantes e deixou especulações à solta.
A festa aconteceu na residência da família no Morumbi, em São Paulo, e reuniu também nomes como Adriane Galisteu, Gustavo Mioto, Maisa e Christina Rocha, entre outros. O evento tem como pano de fundo o lançamento do Programa do João, atração que estreia no SBT, com produção do próprio anfitrião.