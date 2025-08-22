Bia Miranda revela por que não rebateu Deolane Bezerra

Bia Miranda usou as redes sociais nesta quinta-feira (21/8) para colocar fim às especulações sobre sua ausência de resposta às críticas de Deolane Bezerra. A advogada se manifestou de forma dura após a mãe, Solange Bezerra, chamar Bia e o namorado, Gato Preto, de “tragédia anunciada” ao comentar sobre o acidente de trânsito envolvendo o casal em São Paulo.

Na ocasião, Deolane acusou a ex-Fazenda de desrespeitar sua mãe e apontou irresponsabilidade no episódio. O tom da advogada surpreendeu o público, já que ela e Bia já viveram momentos de grande proximidade.

Questionada sobre o motivo de não reagir diretamente, Bia foi categórica em um comentário publicado numa página de celebridades: “Não respondo porque tenho respeito e gratidão por ela e pela família dela, por tudo que fizeram por mim. Sempre vou ter, independente de qualquer coisa, minha gratidão é eterna. Como falei no direct para elas, só respondi porque, sempre que acontece algo comigo, ninguém manda mensagem no privado ou pergunta se estou bem ou querendo saber de algo. Só sabem postar em página ou comentar. Enfim.”

O desentendimento começou quando Solange criticou o comportamento da influenciadora, sugerindo que ela deveria valorizar mais suas conquistas. Bia chegou a se defender, afirmando que arcaria com os prejuízos do acidente e minimizando a polêmica: segundo ela, “acontece todos os dias”.

A fala, no entanto, não agradou Deolane, que saiu em defesa da mãe e acusou a ex-aliada de buscar constantemente atenção na internet. “Quem expõe a vida tem que estar pronta para críticas”, disparou.