Saiba quem ganhou o Chef de Alto Nível

A primeira temporada do Chef de Alto Nível chegou ao fim consagrando Luiz Lira como o campeão. O cozinheiro, integrante do Time Atala, levou para casa o prêmio de R$ 500 mil, além de uma mentoria exclusiva com Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Ele também terá uma experiência de imersão no Outback, que deve ampliar ainda mais seu repertório gastronômico.

Na grande final, disputada com Arika Messa e Allan Mamede, Lira apresentou um menu impecável que arrancou elogios dos jurados. O chef iniciou com “ostras com redução de balsâmico e creme de couve-flor”, seguiu com um “robalo grelhado, caldo de tucupi, alcachofras branqueadas e glaceadas na manteiga” e encerrou a prova com um “carré de cordeiro acompanhado de molho de vinho tinto, molho de pimentão amarelo, couve salteada, supreme de laranja tostada e cebolinha no vinho branco”. A ousadia e a execução perfeita dos pratos garantiram a vitória histórica.

Durante as seletivas, o público presenciou um o reencontro do chef com Ana Maria Braga. A apresentadora relembrou a importância de Quitéria, avó de Lira, em sua própria carreira no início da televisão. “Muito importante na minha vida”, declarou a loira, visivelmente tocada, arrancando lágrimas e aplausos nos bastidores.

Natural de São Paulo e radicado em Brasília, Lira atua como consultor técnico de gastronomia do Senac e já passou por cozinhas renomadas na Espanha e na França. Ao longo da competição, chamou atenção por sua consistência, nunca foi colocado em risco, mesmo sem vencer provas individuais, e garantiu vaga na final ao brilhar com uma receita vegetariana de “mousseline de batata-baroa com pequi”.