Rafa Kalimann responde críticas ao nome da filha

Rafa Kalimann não ficou calada diante das críticas ao nome da filha, fruto do relacionamento com o cantor Nattanzinho. À espera da primeira filha, a influenciadora abriu o jogo sobre a decisão que dividiu opiniões na web e fez questão de destacar a força da escolha.

“Nattan e eu temos muita personalidade. Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade”, afirmou Rafa em entrevista ao Gshow. O casal anunciou a gravidez em junho e surpreendeu os fãs ao revelar que a menina se chamará Zuza, uma homenagem especial à avó do cantor, que faleceu em abril deste ano.

Durante a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, a apresentadora ressaltou que o nome foi recebido com carinho pela família. “Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho”, contou.

Mesmo consciente de que o nome foge do convencional, Rafa garantiu que isso não a abala. “De cara tem muitos que amam, tem outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada”, declarou, confiante.

Já no sexto mês de gestação, Rafa revelou ainda que sonha com um parto natural, mas sem abrir mão da segurança. “É o meu desejo, mas a prioridade é que ela venha com saúde e eu também esteja com saúde, mas não sou ‘engessada’. Minha médica já sabe que o meu desejo maior é esse, mas seguirei os protocolos e a experiência dela”, completou.