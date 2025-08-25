Raquel Brito, irmã de Davi, é levada à delegacia

A influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeão do BBB24, compareceu à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) acompanhada por seu advogado nesta segunda-feira (25/8) . A ex-participante de A Fazenda é investigada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) sob acusação de publicidade enganosa.
A cena foi exibida ao vivo pelo programa Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, e rapidamente repercutiu. Cercada por repórteres, Raquel se manteve em silêncio diante das perguntas, mas, segundo o portal BNews, acabou se irritando e chegou a xingar um jornalista que a questionava sobre suposta divulgação de plataformas ilegais.
O caso teve início em janeiro, quando a 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital solicitou a abertura de investigação. O órgão apontou a divulgação de uma ferramenta chamada Robozão de Vendas, que, segundo a denúncia, “prometia ao consumidor o ganho de alta quantias por mês”.
Diante das acusações, Raquel se defendeu publicamente e negou qualquer crime. “Nunca pratiquei estelionato, não seria agora que me meteria nisso”, declarou. Em nota assinada por seu advogado, Gerson Monção, a influenciadora classificou como “levianas, meticulosas e infundadas notícias sensacionalistas” as publicações que a vinculavam a práticas ilegais.
Raquel Brito ficou conhecida após o sucesso do irmão no BBB24 e, meses depois, reforçou sua presença no meio artístico ao integrar o elenco de A Fazenda, na Record. Sua trajetória no reality rural, no entanto, foi interrompida por problemas de saúde que a obrigaram a deixar o programa.