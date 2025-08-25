Malu Galli, a Celina de Vale Tudo, é hostilizada por fãs nas ruas do Rio

No último domingo (24/8), a atriz Malu Galli, intérprete de Celina na trama, foi surpreendida por fãs insatisfeitos com os rumos da personagem. O episódio aconteceu no bairro da Glória, zona sul do Rio de Janeiro, e terminou com a artista rebatendo as críticas em plena rua.

Inconformados com a decisão de Celina vender sua parte na Paladar para a implacável Odete Roitman (Débora Bloch), alguns telespectadores abordaram a atriz e dispararam cobranças sobre o desfecho da história. Diante da pressão, Malu reagiu de forma direta: “Pois é gente, mas não fui eu que escrevi”, respondeu, deixando claro que não tem influência sobre os rumos da novela.

O vídeo da cena rapidamente ganhou as redes sociais e, nesta segunda-feira (25/8), a própria atriz compartilhou o registro em suas páginas oficiais. Mostrando bom humor, ela minimizou o episódio: “Novela cumprindo seu efeito. Novela é pra isso”, escreveu, levando a situação como parte da paixão do público.

A repercussão foi imediata e comentários inundaram as redes. “Atriz sendo atacada na rua por causa da personagem e não de política, o Brasil feliz de novo”, brincou Raul Nunes. Já Natan Farias ironizou: “MANO!!! Atores sendo incomodados por causa dos seus personagens nas ruas, estamos voltando ao passado”.

Depois de ser obrigada a vender sua parte no restaurante da irmã, Celina vê Odete Roitman aplicar mais um golpe em Raquel (Taís Araújo). A protagonista, no entanto, vai dar a volta por cima e surpreender ao voltar a vender sanduíches na praia, em uma tentativa de reconstruir sua vida ao lado de Poliana (Matheus Nachtergaele).