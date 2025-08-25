Repórter entra em trabalho de parto ao vivo e deixa público em choque

A manhã desta segunda-feira (25) durante uma entrada ao vivo no telejornal Bahia no Ar, exibido pela Record Bahia, a repórter Maryanne Barros interrompeu a transmissão para anunciar, diante das câmeras, que estava entrando em trabalho de parto.

A repórter falava diretamente de Itabuna quando decidiu dividir a notícia com o público. “Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, declarou, pegando colegas e telespectadores de surpresa. Na sequência, avisou que já seguia para o hospital: “Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar a minha pequena que está querendo chegar”, disse, em tom emocionado.

No estúdio, a apresentadora Jessica Smetak ficou visivelmente abalada com a revelação inesperada. “Maryanne, eu estou emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma vitória. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente”, desejou, sem conseguir conter a comoção.

Nas redes sociais, o momento viralizou rapidamente, com internautas comentando a coragem e a serenidade de Maryanne ao dividir um instante tão íntimo com milhares de pessoas.

A jornalista, que já é mãe de Henry, de 2 anos, aguarda a chegada de Karitas, sua segunda filha. Recentemente, ela havia compartilhado detalhes da gestação e até mostrou que já estava pronta para o grande dia, exibindo a mala da maternidade da bebê. “Mamãe de segunda viagem e agora a mala maternidade é bem mais prática e com itens que eu SEI que eu realmente vou precisar e usar! Lembrando que essa é só a mala de Karitas, ainda tem a minha pra montar”, brincou.

Maryanne também havia refletido sobre a experiência de viver novamente a maternidade. “Meu segundo gestar e quanta diferença de um para o outro, em tudo! Na primeira tive que ser fortaleza, na segunda sou brisa leve; na primeira a responsabilidade de um menino, na segunda o desafio de uma menina”, escreveu.