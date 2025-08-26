Policial para Caetano Veloso em blitz e faz pedido inusitado

Após se apresentar no Na Praia Festival, no último sábado (23) em Brasília, o cantor Caetano Veloso foi parado em uma blitz da Polícia de Trânsito e viveu uma situação inesperada, em vez de pedir documentos, um dos agentes fez questão de pedir um beijo.

Ao se aproximar do carro de Caetano, o policial reconheceu o artista e não escondeu a emoção: “O senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Coisa linda! Eu posso dar um beijo no senhor?”, disse. O pedido foi prontamente atendido, e, em seguida, o agente ainda se virou para Paula Lavigne, esposa e empresária do músico, arrancando risadas ao ganhar também um beijo carinhoso. Bem-humorada, Paula reagiu na hora: “É o efeito Caetano!”

O episódio gerou comoção online, com fãs exaltando o carisma do artista. “Que vibe maravilhosa esse show, Brasília inteira com efeito Caetano. Cae onde passa, encanta!”, escreveu uma seguidora, resumindo a atmosfera da noite.

No festival, Caetano emocionou o público com clássicos como “Alegria, Alegria”, “Sozinho” e “Não Enche”. A apresentação contou até com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, que acompanhou o espetáculo de perto.

Nas redes sociais, o ícone da MPB agradeceu o carinho: “Que noite incrível, Brasília! Gostaram do show tanto quanto eu?”, escreveu na legenda de uma publicação.

Depois de encerrar a histórica turnê ao lado da irmã Maria Bethânia, Caetano retoma os palcos em carreira solo em 2025, com apresentações em grandes festivais, incluindo o Coala Festival, em São Paulo, no dia 7 de setembro, e o Rock The Mountain, em Petrópolis, nos dias 2 e 9 de novembro.