Vera Viel e Rodrigo Faro relatam milagre após medo de tumor voltar

A influenciadora Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro revelou que voltou a enfrentar o medo de um tumor na perna, removido em outubro do ano passado, após um novo exame indicar a possibilidade de reincidência. O casal descreveu os dias de angústia como um verdadeiro teste de fé e disse ter vivido um “milagre”.

“Neste último exame, apontou uma possível volta do tumor no mesmo local onde foi feita a cirurgia e as 33 sessões de radioterapia… foi marcado imediatamente uma biópsia. Para sair o resultado, eram mais dois ou três dias. Então, passamos um fim de semana de muita oração aqui em casa, conversando sobre possibilidades e à espera de um milagre. A chance de ser era muito grande. A gente já estava falando em novo tratamento, nova quimioterapia e nova cirurgia”, contou Vera.

Enquanto aguardava os resultados, Rodrigo Faro conciliava os compromissos profissionais com a apreensão pela saúde da esposa. O apresentador chegou a receber a notícia durante os ensaios do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, mas decidiu manter a rotina a pedido da própria Vera. “Continuei ensaiando por mais dois dias, fiz o programa e vim correndo para São Paulo. Passamos mais quatro dias”, lembrou.

A resposta definitiva chegou em meio a outro ensaio. “Comecei a chorar e a abraçar toda a galera do meu grupo. Descobri que a Vera não tinha nada, que esse milagre aconteceu mais uma vez na nossa vida, mas não podia abraçá-la e estar com ela. Tinha que continuar ensaiando e fazer o programa”, revelou o artista.

Faro ainda contou que pensou em desistir da competição, mas recebeu apoio da esposa para seguir. Ele agradeceu também ao apresentador Luciano Huck e à esposa, Angélica, pelo suporte nos bastidores. “Minhas prioridades são Deus e minha família, então eu tinha que ficar com ela, mas ela não deixou e falou ‘você vai voltar e fazer o que tem que fazer’. Luciano foi incrível. Eu liguei para ele, e ele disse: ‘no que você precisar, eu e Angélica estamos aqui para te dar suporte’. É uma família que a gente ama… Tá tudo certo! Vera curadíssima”, concluiu.