Wanessa Camargo vive romance secreto com ator Allan Souza Lima

Segundo pessoas próximas da cantora Wanessa Camargo e do ator Allan Souza Lima, ex-namorado de Rafa Kalimann, os dois se aproximaram nos bastidores da “Dança dos Famosos” e a relação já teria ultrapassado a barreira da amizade. “Juntos e inseparáveis”, garantem os amigos. Há quem diga, inclusive, que os dois até já dormiram juntos.

O rumor ganhou ainda mais força depois de uma celebração do elenco, realizada no último fim de semana no Rio de Janeiro. A aproximação de Wanessa e Allan na festa teria despertado a fúria de Dado Dolabella, que, mesmo desconfiado, ainda não tinha provas concretas de que algo realmente estava acontecendo entre eles.

Para apimentar a história, um vídeo da confraternização começou a circular nas redes sociais e chamou a atenção do público. Nas imagens, Allan aparece dançando e sensualizando ao lado de Wanessa, em clima de pura sintonia. Quem viu de perto garante: o envolvimento já tinha acontecido naquela noite.