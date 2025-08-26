Bia Miranda enfrenta processo milionário e risco de bloqueio de contas

A ex-Fazenda Bia Miranda e o empresário Rich Oconner estão sendo processados pela marca Fanfever em uma disputa milionária que já está nas mãos da Justiça. De acordo com documentos aos quais a coluna da Fabia Oliveira teve acesso, a empresa firmou em 2024 um contrato de três meses para uma campanha publicitária envolvendo Rich e com participação de Bia. O valor total do acordo era de R$ 180 mil, sendo que R$ 90 mil foram pagos de forma antecipada. A Fanfever, no entanto, acusa os dois de não terem cumprido nenhuma das obrigações previstas.

Segundo a ação, a campanha sequer chegou a ser lançada, tampouco houve produções ou publicações por parte dos contratados. A justificativa apresentada teria sido a gravidez de Bia Miranda, mas a empresa alega que nunca houve formalização desse impedimento. Ainda de acordo com a Fanfever, tentativas de acordo amigável foram feitas, mas os réus permaneceram inertes, o que, para a marca, demonstra “total desinteresse e má-fé”.

Na Justiça, a Fanfever pede a devolução dos R$ 90 mil já pagos, o pagamento de multa de R$ 36 mil e uma tutela de urgência para bloquear até R$ 126 mil das contas de Bia Miranda e Rich Oconner. No dia 27 de julho, a juíza responsável deferiu parcialmente o pedido, determinando o bloqueio de ativos financeiros do empresário em até R$ 90 mil.

No entanto, Bia Miranda ficou temporariamente de fora da decisão. A magistrada avaliou que ainda não existem elementos suficientes para responsabilizar diretamente a influenciadora, deixando claro que o desfecho só será conhecido após a manifestação oficial dos réus.