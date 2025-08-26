Duda Guerra se pronuncia após flagra com filho de Faustão no Rio

A influenciadora Duda Guerra de 17 anos, foi vista ao lado de Rodrigo Silva, filho mais novo de Fausto Silva, em uma festa em São Paulo. O flagra, feito durante o aniversário de João Silva, irmão de Rodrigo, acabou gerando uma onda de especulações e comentários nas redes.

Na noite desta segunda-feira (25/8), durante a comemoração dos 20 anos da marca de cosméticos Ybera, realizada no Roxy Dinner Show, em Copacabana, Rio de Janeiro, Duda quebrou o silêncio e comentou sobre o episódio em entrevista exclusiva à coluna Fábia Oliveira.

“A internet vê maldade em tudo. E fofoca é isso, é o que as pessoas querem ver e repercute na internet. Querendo ou não, a gente está exposto a isso e tem que saber lidar”, declarou a jovem influenciadora, que mostrou maturidade ao reagir ao burburinho.

Acostumada com a pressão dos holofotes, Duda já enfrentou situações delicadas. No início deste ano, ela viveu um relacionamento turbulento com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, que terminou em maio em meio a polêmicas e exposição pública da família. Questionada sobre como encara a vida pessoal constantemente em pauta, a criadora de conteúdo foi categórica: “A base familiar é muito importante nessa questão. Eu sou muito próxima da minha família. Minha mãe é minha melhor amiga, então o apoio que ela me dá é essencial para eu ter uma mentalidade mais preparada para lidar com esse tipo de coisa”.

Apesar de ainda estar no início da carreira, Duda Guerra demonstra consciência sobre a responsabilidade de sua influência. “Eu acho isso muito legal, meu público é bem dividido e acredito que é preciso ter uma maturidade maior para ser bem vista por todos os públicos”, afirmou.

Sobre o futuro, a influenciadora revelou que, além de expandir seu trabalho nas redes sociais, já planeja ingressar na faculdade de Publicidade e Propaganda, área que considera alinhada ao seu estilo de vida e à profissão que escolheu.