Tânia Mara revela bloqueio de Liminha após tortada no SBT

Tânia Mara, de 42 anos, revelou nesta segunda-feira (25) que foi bloqueada nas redes sociais por Liminha, 60, assistente de palco e diretor de auditório do SBT, após brincadeira no palco do Domingo Legal.

Tudo começou durante a gravação do quadro Passa ou Repassa, exibido no último domingo (24). Em clima de disputa, Liminha não poupou a apresentadora Jackeline Petkovic e acertou uma tortada diretamente em seu cabelo. Na revanche, Tânia decidiu entrar na brincadeira, mas a situação saiu do controle.

“Depois da tortada histórica no Passa ou Repassa, ao lado da minha amiga Jacky Petkovic aconteceu uma tragédia nacional: Liminha me bloqueou”, contou a cantora nas redes, pedindo ajuda aos seguidores para convencer o colega a desbloqueá-la. “Vamos juntos mostrar que torta não é motivo pra cancelar amizade”.

Em vídeo, Tânia explicou o que aconteceu: “Antes da gravação, falei com o Liminha: ‘Se você sujar os nossos cabelos, você vai se ver comigo’. Quando vi o Liminha dar a primeira tortada direto no cabelo da Jacky, fiquei muito brava, sanguínea... Quando ela foi dar a tortada nele, eu não resisti. Todo mundo embarcou na brincadeira. Dei a tortada no Liminha junto com a Jacky”.

O mal-estar só foi percebido após a gravação. Ao tentar marcar o diretor em uma publicação, Tânia descobriu que havia sido bloqueada. “Fui marcar o Liminha e não conseguia. A Maysa (minha filha) falou: ‘Será que ele te bloqueou?’. Na hora da tortada, eu sujei o cabelo e o pescoço dele. Pedi para a Jacky tirar o óculos e o boné dele porque quase ninguém já viu o Liminha sem boné e sem óculos. Ficou uma tortada raiz. Liminha, me desbloqueia. Foi só uma brincadeira, amigo”, pediu.