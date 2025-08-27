Maquiador expõe dopagem e agressões na casa de Hytalo Santos

A cada dia, novos detalhes escandalosos vêm à tona sobre a vida de Hytalo Santos, preso junto do marido, Euro, após acusações de exploração infantil e tráfico de pessoas. O maquiador e influenciador Erick Neto.= em entrevista ao Profissão Repórter, da TV Globo, ele revelou momentos de tensão e episódios que descreveu como chocantes.

Segundo Erick, uma das meninas que sempre acompanhava o grupo vivia sob um mistério. “Ninguém nunca sabia qual era a idade dela. Uma hora tinha 15, outras 16 [anos]. Era uma menina claramente com a cara de criança”, contou. O maquiador ainda afirmou ter presenciado a jovem ser dopada a mando do influenciador.

“O que o Hytalo nos passava é que: ‘Quando a gente for jantar, coloca três dramins no suco dela, porque aí vai dar um sono e quando ela dormir a gente sai escondido’. Isso porque ela tinha muita vontade de ir para os lugares que não poderia”, relatou Erick, em um dos trechos mais impactantes da entrevista.

Além disso, o maquiador expôs que a adolescente teria assistido a uma cena brutal dentro da própria casa. “Ele [Euro] entrou na casa e começou a agredir fisicamente o Hytalo, muito. Ele tava chutando a cabeça do Hytalo na quina da cama. Puxou meu ombro e assim ele deu um murro nas minhas costas”, disse.

A violência não parou por aí. Erick descreveu o episódio como um dos piores momentos que já presenciou: “No que ele me deu um murro, também deu um na porta onde tinha um vidro. O vidro caiu, uma cena terrível. A pior cena que já vi na minha vida foi essa. E ela viu tudo”, completou.

Enquanto os relatos tomam conta da imprensa, a Justiça da Paraíba determinou que Hytalo e Euro sejam transferidos para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, a famosa Penitenciária Roger, em João Pessoa. O casal, preso no último dia 15 de agosto no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, aguarda a transferência, que ainda não tem data confirmada.