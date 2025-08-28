Clínica de Rayane Figliuzzi é denunciada por sujeira e falta de higiene

Uma cliente da clínica da influenciadora digital Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo que preferiu não se identificar, relatou ter passado por uma experiência traumática ao procurar a clínica de bronzeamento artificial administrada pela influenciadora.

O espaço, conhecido como Espaço Vip Bronze e localizado na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi descrito como totalmente diferente das imagens divulgadas nas redes sociais. Inconformada, a cliente registrou reclamações formais na ouvidoria da prefeitura (1746) e também na vigilância sanitária.

Segundo o relato, a situação se agravou quando, após o pagamento, a cliente pediu a nota fiscal e recebeu a informação de que o estabelecimento não fornecia o documento. “Eu fui fazer um bronzeamento artificial, o lugar já achei estranho pois não se parece com a propaganda que vi no Instagram. Deixa muito a desejar e depois que realizei o pagamento, solicitei a nota fiscal e me foi informado que eles não tinham nota fiscal”, contou.

A mulher destacou ainda a falta de estrutura e problemas de higiene no local. “O lugar é muito precário, onde a gente faz o procedimento a cortina está quebrada, fiquei me sentindo exposta, os produtos todos abertos, não tinha marca aparente, o lugar é sujo, fiquei com coceira, a máquina estava aparentemente sem manutenção, não quis terminar o procedimento, saí antes deu irritação na pele, minha pressão baixou, tiveram que me dar sal e a falta da nota fiscal foi a gota d’água”, relatou.

Preocupada com os riscos à saúde de outros clientes, ela decidiu tornar pública a situação. “Denunciei pois fiquei preocupada com a falta de cuidado e problemas futuros que podem ser gerados na minha saúde e de quem mais frequentar ali”, disse. Em seguida, reforçou a suspeita de falhas nos equipamentos utilizados. “Aquela máquina deveria passar por alguma fiscalização, é notório que está sem manutenção e deve estar com defeito, pois já fiz esse procedimento anteriormente e nunca tive nenhuma reação alérgica e nunca tinha passado mal assim”.