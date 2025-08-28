MC Loma vence batalha judicial contra Facebook

A cantora MC Loma venceu um processo movido contra o Facebook, após descobrir a existência de um perfil falso em seu nome no Instagram. A decisão foi divulgada neste mês e trouxe alívio para a artista, que desde maio enfrentava a batalha judicial.

Na ação, Paloma, nome de batismo da cantora, denunciou que a conta falsa estaria induzindo fãs ao erro, fazendo-os acreditar que interagiam com a verdadeira MC Loma. A situação ficou ainda mais grave quando o perfil passou a divulgar links suspeitos para jogos online. Segundo os autos, a prática beneficiava terceiros de forma ilícita, aproveitando-se da fama e da boa-fé dos seguidores.

O juiz responsável pelo caso reconheceu as provas apresentadas pela defesa da artista e considerou a conduta como ilícita e reprovável. Em sentença datada do último dia 8, determinou a exclusão imediata e definitiva do perfil intitulado @mclomafaoficial.

A decisão também obrigou o Facebook a fornecer os dados de cadastro e registros de acesso do responsável pela página, possibilitando sua identificação. Essa abertura pode gerar uma nova etapa judicial, desta vez direcionada especificamente contra o criador do perfil falso.