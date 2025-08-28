Otaviano Costa passa mal, é levado ao hospital

O apresentador Otaviano Costa, do Melhor da Noite, da Band, compartilhou nos stories do Instagram, na noite de quarta-feira (27/8), que deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por precaução, depois de sentir um mal-estar.

Pouco mais de um ano após passar por uma cirurgia cardíaca para tratar um aneurisma, ele contou que preferiu não arriscar. “Pessoal, tudo bem? Ontem tive um pequeno mal-estar em Natal/RN, durante evento. Em virtude do meu conhecido caso da cirurgia do coração e por absoluta precaução, vim dar uma olhada nisso, aqui no Sírio Libanês em São Paulo”, explicou.

Após uma bateria de exames, o apresentador tranquilizou os seguidores ao confirmar que não havia nada grave. “Depois de vários exames, graças a Deus, descobrimos que é nada demais. Porém, por recomendação médica, não apresentarei o nosso Melhor da Noite desta semana. Mas tô aqui maravilhosamente bem e sempre agradecendo a Deus! Semana que vem é nóis (sic) de volta com tudo!”, disse, informando que será substituído pela jornalista Pâmela Lucciola.

Essa não foi a primeira vez que Otaviano falou sobre sua saúde desde a cirurgia. Em abril, ele usou as redes sociais para refletir sobre as mudanças em sua vida após o procedimento delicado. Na ocasião, mostrou a cicatriz no peito e fez um desabafo emocionante. “A cada novo desafio, problema ou inquietude de minha nova vida, eu paro e olho pra minha cicatriz no peito. Meu símbolo de renascimento. E me recordo de tudo que vivi e sobrevivi. E a partir disso, tudo se torna ‘medíocre’ ou menor, do que realmente é”, disse.

Na mesma publicação, aproveitou para deixar um conselho aos fãs. “A vida é mais simples que imaginamos e de vez em quando, é preciso um respiro, uma reflexão ou até mesmo uma ‘porrada’, como a minha, pra darmos valor e sentido para o que realmente importa em nossa jornada”, afirmou.