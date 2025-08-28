Após unfollow, mãe de Gustavo Mioto fala sobre fim com Ana Castela

O namoro de Gustavo Mioto e Ana Castela terminou oficialmente em dezembro de 2024, mas a separação voltou a ganhar força nas redes sociais nesta semana. O motivo foi a decisão do sertanejo de deixar de seguir a cantora e também os pais dela, gesto que rapidamente gerou especulações entre os fãs e abriu espaço para novos rumores sobre o ex-casal.

A repercussão aumentou depois de um comentário do jornalista Lucas Passim, que destacou a dificuldade de manter indefinidamente uma relação que já chegou ao limite. “Chega uma hora em que ou o relacionamento segue em frente ou é melhor encerrar de vez, para evitar sofrimento”, escreveu ele. Pouco depois, começaram a circular boatos de que a Boiadeira estaria vivendo um romance com Zé Felipe, o que teria motivado a atitude de Mioto nas redes.

Jussara Pieroni Mioto, mãe do cantor, resolveu se manifestar nos stories. Ela endossou as palavras do jornalista e deixou claro que não há lados a serem escolhidos. “Obrigada pelo posicionamento, Lucas Passim. Entender que não se trata de escolher lados, criticar um ou outro… Não deu certo, vida que segue. Que sejam felizes, cada um com suas escolhas! Não se julga o que não se sabe de fato”, escreveu.