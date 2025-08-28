Yudi Tamashiro rebate rumores financeiros e explica mudança para o Japão

Yudi Tamashiro, de 33 anos, anunciou recentemente que está de mudança para o Japão com a esposa, Mila Braga, de 37, e o filho recém-nascido, Davi Yudi. A decisão, no entanto, gerou especulações nas redes sociais de que o ex-apresentador estaria deixando o Brasil por dificuldades financeiras. Nesta quarta-feira (27/8), ele resolveu se pronunciar e deu uma resposta direta aos críticos.

Em um vídeo, Yudi negou que a mudança esteja ligada à falta de dinheiro e explicou que o real motivo é um chamado espiritual. “Esses dias mandaram uma mensagem para o meu tio, que mora lá no Japão, perguntando se eu tinha quebrado ou tinha desistido de dar certo aqui no Brasil. E a verdade é que, sim, eu desisti”, disse ele, antes de esclarecer o que quis dizer com a declaração.

“Desisti da vida que eu tinha, desisti de ser fraco, desisti de ganhar dinheiro sem ter paz, desisti de trabalhar para os outros, para agradar a pessoas e correr atrás de um sonho que não era meu, e desisti de tudo aquilo que me distanciava do meu chamado”, afirmou, deixando claro que sua escolha está relacionada à fé.

Yudi contou ainda que colocou todos os bens à venda antes da partida. “Sim, estamos vendendo tudo. Se Deus quiser, a gente vende tudo. Vender tudo não é fracasso, é coragem. É coragem, vender tudo e arriscar no escuro, somente ouvindo uma palavra. Vender tudo não é quebrar, é simplesmente obedecer ao chamado”, declarou.