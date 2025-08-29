Virginia Fonseca aparece em vídeo com indireta: "se tá ruim pra você"

Virginia Fonseca apareceu em um vídeo descontraído ao lado de Lucas Guedez, Hebert Gomes e Duda Freire. A influenciadora, que costuma compartilhar momentos da rotina com os fãs, chamou atenção não apenas pela dancinha, mas principalmente pela legenda do registro.

“Se tá ruim pra você, imagina pra quem acha que eu vou deixar de curtir minha vida por medo de fofoquinha”, escreveu em seu perfil, deixando seguidores em dúvida sobre a quem se referia.

A publicação rapidamente se espalhou, sendo compartilhada em páginas de celebridades no Instagram. Nos comentários, o público dividiu opiniões: “Ela jogando indireta através do labubu porque não tem cara pra postar”, escreveu um internauta. Já outro não poupou críticas: “Qual a necessidade de publicar esse tipo de coisa? Que infantilidade”.

Dias atrás, a influenciadora já havia publicado um texto enigmático sobre resiliência em seus stories: “A fúria de muita gente é ver que, apesar dos ataques, você continua de pé. O que eles não compreendem é que não é pela sua força, mas porque Deus é quem te sustenta”.