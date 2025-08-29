Quem é Isabella Arantes, nova namorada de Gabriel Medina e ex de Zé Felipe

A influenciadora Isabella Arantes assumiu o namoro com o surfista Gabriel Medina. O anúncio oficial foi feito no dia 28 de agosto de 2025, após meses de especulações que movimentaram as redes sociais. O casal já havia sido flagrado junto em julho, mas apenas agora decidiu confirmar o romance, transformando o relacionamento em um dos mais comentados do momento.

A influenciadora digital de 28 anos é natural do Rio de Janeiro e tem uma trajetória marcada por sua presença no entretenimento e no Carnaval. Em 2025, Isabella estreou como musa do Salgueiro, reforçando sua ligação com a festa mais popular do país. Além disso, ganhou visibilidade como assistente de palco no Domingo Legal, do SBT, papel que ajudou a impulsionar sua carreira e popularidade.

Apaixonada por moda, Isabella compartilha diariamente dicas de estilo e tendências em suas redes sociais, onde já reúne mais de um milhão de seguidores. Empreendedora, ela também é dona de uma marca de biquínis e participa de projetos sociais voltados para comunidades carentes, o que amplia ainda mais seu alcance como influenciadora.

Gabriel Medina e Isabella já apareceram juntos em viagens e eventos, levantando rumores antes da confirmação oficial. Agora, com o relacionamento público, os dois entraram para a lista dos casais mais comentados do Brasil, alimentando ainda mais a curiosidade dos fãs sobre cada passo que dão.