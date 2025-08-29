David Luiz é acusado de ameaçar ex-amante e citar caso Eliza Samudio

David Luiz, ex-zagueiro da Seleção Brasileira e hoje jogador do Pafos, do Chipre, teve documentos revelados pelo portal LeoDias, que afirmam que o atleta teria oferecido R$ 100 mil à ex-amante, Karol Cavalcante, na tentativa de evitar a divulgação de informações sobre o relacionamento que os dois teriam mantido.

Segundo o Boletim de Ocorrência, David Luiz também teria feito ameaças explícitas, chegando a mencionar o caso Eliza Samudio, modelo assassinada em 2010 após se envolver com o ex-goleiro Bruno. Em uma das mensagens, o jogador teria insinuado que Karol poderia “sumir”, aumentando a tensão em torno do episódio e remetendo a um dos crimes mais marcantes da história do futebol brasileiro.

A gravidade da citação, vinda de um atleta de renome internacional, causa impacto não apenas pelo peso do nome envolvido, mas pela lembrança de um caso que ainda hoje causa comoção. Ídolo de uma geração recente da Seleção, David Luiz vê sua imagem ameaçada por denúncias que agora ganham repercussão pública.

Karol relatou às autoridades que o relacionamento ocorreu em julho, período em que o zagueiro defendia o Fortaleza. Segundo ela, tudo teria piorado após recusar o convite do jogador para integrar um suposto “trisal”. Desde então, afirma ter sido perseguida e ameaçada por ele.

Os autos ainda indicam que, além da oferta de dinheiro para silenciá-la, David Luiz teria enviado mensagens dizendo saber a localização da jovem e até a teria seguido em Fortaleza. O caso, que já está sob investigação policial, levanta questionamentos sobre os bastidores da vida pessoal do atleta, cuja carreira foi marcada por títulos e idolatria nos gramados.