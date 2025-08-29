Vídeo mostra Zé Felipe saindo de show com amiga próxima de Ana Castela

O cantor Zé Felipe se apresentou no Camping de Barretos, no interior de São Paulo e foi flagrado deixando o local na garupa da moto de Duda Bertelli na madrugada desta sexta-feira (29/8), a cantora é amiga próxima de Ana Castela. O registro rapidamente reacendeu os rumores de que ele estaria envolvido em um possível affair com a boiadeira.

Antes de sair do evento, o filho de Leonardo conversou rapidamente com o Cap Talks podcast, onde definiu o show como “só o ouro”. Em clima descontraído, ele ainda brincou dizendo que precisava ir embora senão “cagava na roupa”, arrancando risadas de quem acompanhava o bate-papo.

Já Duda Bertelli fez questão de mostrar nas redes sociais parte da apresentação, onde apareceu ao lado do sertanejo. “Me juntei com Zé Felipe e Clayton e Romario, e virou a maior festa que o Camping de Barretos já viveu”, escreveu.

A cena rendeu uma enxurrada de comentários nas redes sociais. “O cara parece até mais feliz”, apontou uma fã. “Zé Felipe voltou a ser legal”, reagiu outra. Já um seguidor levantou ainda mais especulações ao dizer: “Duda Bertelli sempre a fazer a ponte com a Ana Castela. Vai levar o Zé para ela”. Houve também quem garantisse: “Sabia que ele tava dando uns pega na Duda”.

Vale lembrar que Zé Felipe e Ana Castela já tinham agitado o público recentemente em um show em Buritama, onde dividiram o palco e cantaram juntos a clássica Evidências. Na ocasião, os fãs não economizaram nos gritos de “Beija! Beija!”, mas os artistas terminaram a participação apenas com um abraço caloroso.