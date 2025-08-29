Iris Abravanel estreia na lista da Forbes entre novos bilionários do Brasil

A Forbes Brasil divulgou nesta quinta-feira (28) a 13ª edição da lista anual de bilionários brasileiros e trouxe surpresas que movimentaram o mundo dos negócios e das celebridades. Ao todo, 31 novos nomes entraram para o chamado “clube dos bilionários”, revelando uma mistura de herdeiros de fortunas tradicionais e executivos que fizeram carreira no mercado.

Entre os estreantes, um nome chamou atenção do público, Iris Abravanel. A viúva de Silvio Santos, que morreu no ano passado, herdou ao lado das seis filhas todos os ativos deixados pelo maior comunicador da televisão brasileira. Com patrimônio avaliado em R$ 6,4 bilhões, a família controla desde o SBT até negócios no varejo, hotelaria e cosméticos.

Outro destaque é Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, filho caçula de Marcel Herrmann Telles. Aos 29 anos, ele aparece no ranking com um patrimônio de R$ 29,3 bilhões, assumindo parte dos negócios do pai na gigante AB InBev, controladora da Ambev.

A lista também abriu espaço para nomes vindos da WEG, a fabricante de motores que já ganhou fama de “fábrica de bilionários”. Sérgio Luiz Silva Schwartz, Décio da Silva e Martin Werninghaus, todos ligados à empresa, estrearam no ranking com fortunas que variam entre R$ 4,2 bilhões e R$ 4,8 bilhões.

No total, a Forbes registrou 300 bilionários no Brasil, sendo 240 homens e 60 mulheres. Apesar da entrada de Iris e de outras novatas, apenas Vicky Safra figura no top 10 entre as mais ricas do país.

A nova lista reforça como heranças familiares e carreiras de sucesso no mercado corporativo continuam sendo os caminhos mais comuns para integrar o seleto grupo dos mais ricos do Brasil. Mas o destaque de Iris Abravanel, agora oficialmente reconhecida como bilionária, foi o que roubou a cena nesta edição.