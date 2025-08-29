Shaquille O’Neal, lenda da NBA, é atração inesperada no Lollapalooza

Conhecido mundialmente como um dos maiores pivôs da história da NBA, Shaquille O’Neal, Shaq, como é chamado pelos fãs, conquistou quatro títulos da liga e fez história no Los Angeles Lakers, onde viveu sua fase mais gloriosa. O ex-jogador, que também passou por times como Miami Heat e Cleveland Cavaliers, anunciou sua aposentadoria em 2011, mas não se afastou dos holofotes.

Em 1993, arriscou carreira no rap e chegou a lançar álbuns. Mas foi na música eletrônica que encontrou um novo palco para brilhar. Sob o nome DJ Diesel, o ex-astro já comandou o “Shaq’s Bass All-Stars Festival”, em 2023, e vem se destacando no cenário da Electronic Dance Music (EDM) e do Dubstep.

Agora, ele foi confirmado no Lollapalooza 2026 em São Paulo. Entre os dias 20 e 22 de março, os paulistas poderão ver de perto a fusão improvável entre uma lenda do basquete e as batidas pesadas da música eletrônica. Entre os nomes já confirmados, estão Sabrina Carpenter, Deftones, Skrillex, Lorde e Tyler, the Creator,