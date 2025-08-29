Maíra Cardi ostenta em resort suíço com diárias que passam de R$ 100 mil

Maíra Cardi e Thiago Nigro não economizaram ao escolher a Suíça como destino da nova viagem pela Europa. O casal desembarcou no país conhecido pelo alto custo de vida e se hospedou no luxuoso Bürgenstock Resort Lake Lucerne, um dos mais caros e sofisticados da região, famoso por sua vista para o lago e localização em meio às montanhas.

Segundo a ferramenta de busca do Google, a diária mais barata no hotel de cinco estrelas não sai por menos de R$ 8 mil. Já os quartos mais exclusivos podem ultrapassar a impressionante marca de R$ 100 mil a noite, dependendo da época e dos serviços inclusos.

O luxo se estende também às refeições. Em suas redes sociais, Maíra mostrou que um jantar no resort ultrapassou os R$ 7 mil. Grávida de uma menina, a ex-BBB ainda brincou com os preços elevados do cardápio. Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, também comentou com ironia: “Tem uma salsicha alemã normal, que custa 25 francos suíços, o que dá R$ 175. Seis sashimis são quase 80 francos suíços, então vão dar R$ 480. Você vai correr o risco de pedir um sashimi e ter que lavar prato para pagar a conta?”

Em outra publicação, Maíra revelou que até o café da manhã simples, com ovo, café e fruta, saiu por R$ 1 mil. Segundo o casal, os gastos totais da temporada na Europa já ultrapassam R$ 1 milhão, incluindo passagens aéreas, que teriam custado cerca de R$ 200 mil.