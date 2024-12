Trilha sonora de 'A Complete Unknown' já está disponível no streaming

A Sony Music, através da lendária Columbia Records, lança nesta sexta-feira (20) a trilha sonora oficial do filme A Complete Unknown, que estreará nos cinemas de todo o mundo no dia 27 de fevereiro.

A Complete Unknown (Original Motion Picture Soundtrack) chega antes do lançamento do filme, dirigido pelo indicado ao Oscar James Mangold e estrelado por Timothée Chalamet, interpretando o lendário cantor e compositor norte-americano Bob Dylan. O elenco também inclui o indicado ao Oscar Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook e Scoot McNairy.

O longa foi indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Filme - Drama, além de indicações individuais para Timothée Chalamet (Melhor Ator em Filme - Drama) e Edward Norton (Melhor Ator Coadjuvante em Filme). A produção também recebeu três indicações ao Critics’ Choice Awards, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator (Chalamet) e Melhor Ator Coadjuvante (Norton).

O diretor James Mangold comentou sobre a trilha sonora: "Para mim, só havia uma maneira de fazer este filme — escolher atores incrivelmente talentosos, ambiciosos (e corajosos!) o suficiente para incorporar completamente os artistas que retratariam. E, para habitar esse mundo, esses artistas precisavam cantar as músicas. Não estávamos tentando substituir a beleza e a majestade do que já existe, mas sim celebrá-la".

Sobre A Complete Unknown

Nova York, 1961. Em meio a uma vibrante cena musical e agitação cultural, um enigmático jovem de 19 anos de Minnesota chega, com seu violão e talento revolucionário, destinado a mudar o curso da música norte americana. Ele forma relações íntimas com ícones da música de Greenwich Village durante sua ascensão meteórica, culminando em uma performance inovadora e controversa que reverbera globalmente.

Confira o repertório completo do álbum A Complete Unknown (Original Motion Picture Soundtrack):

1.Highway 61 Revisited – Timothée Chalamet

2.Tambourine Man – Timothée Chalamet

3.I Was Young When I Left Home – Timothée Chalamet

4.Girl From The North Country – Timothée Chalamet & Monica Barbaro

5.Silver Dagger – Monica Barbaro

6.A Hard Rain’s A-Gonna Fall – Timothée Chalamet

7.Wimoweh (Mbube) – Edward Norton

8.House Of The Rising Sun – Monica Barbaro

9.Folsom Prison Blues – Boyd Holbrook

10.Don’t Think Twice, It’s All Right – Timothée Chalamet & Monica Barbaro

11.Masters Of War – Timothée Chalamet

12.Blowin’ In The Wind – Timothée Chalamet & Monica Barbaro

13.Subterranean Homesick Blues – Timothée Chalamet

14.Big River – Boyd Holbrook

15.The Times They Are A-Changin’ – Timothée Chalamet

16.When The Ship Comes In – Timothée Chalamet & Edward Norton

17.There But For Fortune – Monica Barbaro

18.It Ain’t Me, Babe – Timothée Chalamet & Monica Barbaro

19.Maggie’s Farm – Timothée Chalamet

20.It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry – Timothée Chalamet

21.Like A Rolling Stone – Timothée Chalamet

22.It’s All Over Now, Baby Blue – Timothée Chalamet

23.Song To Woody – Timothée Chalamet