Maiara anuncia término com Matheus Gabriel e se explica

Ainda faltam pouco mais de três meses para acabar o ano e mais uma separação no mundo das celebridades acaba de ser confirmada. Estamos falando da cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, e do cantor Matheus Gabriel. A sertaneja anunciou o término do relacionamento nesta terça-feira (17/10), através das redes sociais.

"Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão!", anunciou a artista, através da rede X, antigo Twitter.

Na sequência, a cantora pediu a colaboração de todos para que evitem especular o motivo do fim. "Por favor, respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa, que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam e que nos apoiem nesse momento difícil", escreveu ela.

Além disso, já prevendo possíveis fofocas envolvendo o fim de seu namoro, Maiara se antecipou para esclarecer alguns pontos. "Não houve traição... Não houve brigas... Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes", explicou a sertaneja.

Volta com Fernando Zor

Ela citou, ainda, que não há um 'pivô' para o término ter acontecido e descartou voltar com seu ex-companheiro, Fernando Zor, com quem teve um relacionamento marcado por idas e vindas. "Não existe outra pessoa da minha parte, penso que por parte dele também não. Não existe possibilidade nenhuma pra nenhum ex. Estou dizendo isso porque inventaram um monte de conspirações totalmente paranoicas e mentirosas que eu estaria voltando pra um ex, que existiria outra pessoa", esclareceu.

Por fim, Maiara afirmou que não pretende se envolver com alguém novamente tão rápido, pois está focada em viver seu momento solteira. "Estou solteira, sozinha, sem querer 'voltar pra trás' e nem no

momento de 'seguir em frente'. Estou comigo, comigo mesma. E isso já está me bastando. Preciso desse meu tempo. Espero que entendam", completou a irmã de Maraisa.

Maiara e Matheus Gabriel engataram o romance no começo deste ano, mas o primeiro flagra do casal foi divulgado por esta colunista que vos escreve, com exclusividade, em abril. Na ocasião, os dois foram filmados deixando um show da cantora, no Sul do país, de mãos dadas e entrando no carro juntos. Eles chegaram a trocar alianças, que simbolizavam a relação. As joias, inclusive, foram confeccionadas pelo próprio Matheus, que surpreendeu a amada com o presentão.

