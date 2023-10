Galvão Bueno detona elenco da Seleção Brasileira: "Horrível"

Galvão Bueno gerou discussão nas redes sociais após um desabafo sincero sobre a Seleção Brasileira de futebol. Nesta terça (18/10), o narrador comentou sobre o atual desempenho do elenco brasileiro em campo e não poupou críticas. "Antes de falar de Seleção, de jogo, dessa coisa horrível que é a Seleção Brasileira hoje, esse futebol horroroso... Eu quero lamentar a contusão do Neymar", começou ele, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na sequência, Galvão citou a performance de Neymar Jr. "Neymar não estava no auge da forma, não jogou bem contra a Venezuela, não estava tão bem assim no jogo contra o Uruguai, mas parece ter sofrido mais uma contusão muito séria", disse o apresentador.

Ao voltar a comentar sobre o elenco, Galvão foi ainda mais incisivo ao destacar que, para ele, é como se os brasileiros não tivessem um time atualmente. "Não temos um time hoje. Temos um monte de jogadores, alguns com nome, outros menos nome. Alguns com mais experiência, outros com menos, mas meio perdidos ainda dentro de um esquema que ainda não assimilaram. Um time embolado na esquerda, que sufoca aquele que deveria ser o nosso principal jogador, o Vinicius Jr", avaliou.

Galvão continuou seu desabafo dizendo que em seus 50 anos fazendo trabalhando com televisão e acompanhando a Seleção Brasileira em 13 Copas do Mundo, nunca viu um time "tão ruim" vestindo a camisa pentacampeã do mundo. "Nunca vi um time tão ruim como esse", comentou.

Web reage

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram ao desabafo de Galvão Bueno. "Sinto a frustração, mas ainda tenho esperança de ver a noss??a Seleção brilhar de novo. vamos acreditar juntos", disse um seguidor. "O que tinham na cabeça quando colocaram um treinador que nunca ganhou nada de relevante pra treinar uma Seleção que tem 5 copas do mundo?", perguntou outro.

"Galvão tem respaldo pra dizer. O cara tem mais de 50 anos assistindo a Seleção, conhece de perto, já viu inúmeros times, tem local de fala. É isso aí. A Seleção hoje é horrível", disse mais um internauta, que defendeu o posicionamento do narrador.

Desabafo de Galvão Bueno:



"Hoje, a Seleção Brasileira é uma coisa horrível, um futebol horroroso. Não temos um time. Eu acompanho a Seleção há 50 anos e nunca vi um time tão ruim como esse. Diniz, você precisa botar a cabeça para funcionar urgentemente."



???? Reprodução pic.twitter.com/Rw3K5zi3hu — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) October 18, 2023