Márcia Sensitiva faz previsão para 2024 e cita nova pandemia

Márcia Sensitiva foi a convidada especial do ‘Vaca Cast’, apresentado por Evelyn Regly, na última terça-feira (17/10). Durante o bate-papo, a clarividente fez previsões positivas e negativas para o mundo em 2024, como o surgimento de uma nova pandemia e a continuação da guerra.

"No final de setembro, dia 28, eu disse que no mês seguinte teria guerra, e realmente teve. Vai continuar, infelizmente. O mundo está num momento muito difícil.O que está acontecendo no mundo é que as pessoas não têm amor e ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem calma pra bater um papo que nem bate no interior. Está todo mundo correndo atrás do seu dinheiro, nós estamos parecendo loucos", disse Márcia, que acrescentou:

"É amor líquido, nosso amor está líquido. Você está com amor com ela, que ela está aqui agora, depois daqui uma semana, duas semanas, ela vai embora, você esquece até quem é. E é assim que é. A gente tá deixando de ser humano, pra ser só humano. Eu quero ser humano, eu quero ter o coração de um humano. Se a Terra tá aí, eu faço parte da humanidade, eu sou culpada também, de uma certa forma", avalia.

Mas, nem só de previsões negativas vive a sensitiva. De acordo com Márcia, o mundo terá grandes avanços na Ciência e Tecnologia. "O ano que vem será de São Lázaro, que vai comandar, que é o Mulu no Candomblé ou umbanda. Ele é o senhor dos tempos, ele vai cobrar, ele é o pai bravo. Então, se você trabalha seriamente e é responsável, você vai ter tudo, senão você vai dançar. Muita falcatrua vai vir à tona, vai ser um horror, mas em compensação, a ciência vai ser um espetáculo. Oque a gente vê é uma ciência adiantada. A gente vê a tecnologia, é um negócio assim, fora do normal. E muito, muito, muito remédio novo", previu a clarividente.

Contudo, ao ser questionada por Evelyn se terá uma nova doença parecida com a Covid-19 no próximo ano, Márcia Sensitiva é categórica ao afirmar: "Tem nova pandemia".

Confira a entrevista completa: